Polizeidirektion Pirmasens / Motorraddiebstahl in Käshofen

Motorraddiebstahl in Käshofen

Käshofen - In der Zeit vom 02.05.2018 bis zum 19.05.2018 wurde in der Hauptstraße ein unter einer Terrasse abgestelltes Motorrad der Marke Yamaha, Typ Fazer 600, mit dem amtlichen Kennzeichen PS-IK 8 entwendet. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Zweibrücken unter Telefon 06332-9760

