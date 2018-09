Polizeidirektion Pirmasens / Motorradfahrer angefahren

Motorradfahrer angefahren

Lemberg - Am Sonntagmittag kam es auf der Landstraße zwischen Lemberg und Salzwoog zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der Fahrer eines BMW übersah den Motorradfahrer als er bei Salzwoog der abknickenden Vorfahrt nach links in Richtung Bundesstraße 10 abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge stießen in Fahrbahnmitte zusammen, wobei der Motorradfahrer über die Motorhaube geschleudert wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Durch den Sturz verletzte sich der Kradfahrer jedoch und musste ins Krankenhaus gefahren werden.

