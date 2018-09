Polizeidirektion Pirmasens / Motorradfahrer tödlich verunglückt

Motorradfahrer tödlich verunglückt

Fischbach bei Dahn - Ein 47-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße wurde bei einem Verkehrsunfall am 16.09.2018, gegen 15.30 Uhr getötet. Er hatte die L 487 von Fischbach kommend in Richtung Salzwoog befahren, als er aus bisher unbekannter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und dort mit der Leitplanke kollidiert. Der Krad-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Da keine Zeugen vor Ort angetroffen werden konnten, wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000,-- Euro.

