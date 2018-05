Polizeidirektion Pirmasens / Motorradfahrer verletzt sich bei ...

Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Pirmasens - Am späten Donnerstagabend, gegen 23:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Zweibrücker Straße-Turnstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Dieser kam aus Richtung Fehrbach und wollte Stadteinwärts fahren. Ein aus Stadtmitte kommender Mercedes übersah den Motorradfahrer beim Linksabbiegen in die Turnstraße. Beim Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und zog sich dabei Prellungen und Abschürfungen zu. Wegen der erheblichen Beschädigung des Motorrades musste dies von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.