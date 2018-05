Polizeidirektion Pirmasens / Motorradfahrer verletzt sich schwer

Motorradfahrer verletzt sich schwer

Eppenbrunn - Ein 17-jähriger Jugendlicher verletzte sich bei einem Unfall am gestrigen Nachmittag gegen 12.30 Uhr schwer. Er war mit seinem Motorrad auf der L 478 (Eselsteig) in Richtung Ludwigswinkel unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve mit dem Fußraster auf der Fahrbahn aufsetzte. Das Motorrad schaukelte sich auf, wodurch der junge Mann heruntergeschleudert wurde. Das Krad fuhr unbemannt weiter, prallte gegen eine Leitplanke und kollidierte schließlich mit einem entgegenkommenden Auto. Der junge Mann verletzte sich durch den Sturz im Hüftbereich und musste durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus Pirmasens verbracht werden. Aufgrund auslaufenden Öls musste zur Reinigung der Fahrbahn die Feuerwehr Fischbach alarmiert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000,-- Euro.

