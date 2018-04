Polizeidirektion Pirmasens / Müllwerker gestreift

Müllwerker gestreift

Pirmasens - Leicht verletzt wurde am Donnerstagnachmittag ein Müllwerker am Häusel. Beim Vorbeifahren an einem Müllauto berührte ein BMW einen neben dem Müllfahrzeug stehenden Müllwerker vermutlich mit dem rechten Außen-spiegel und dem Reifen. Weil der Pkw nur mit Schrittgeschwindigkeit fuhr kam es zu keinen schwerwiegenden Verletzungen. Vorsorglich wurde der Mann jedoch ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Schaden.

