Polizeidirektion Pirmasens / Pirmasens: Betrunkener beschädigt ...

Pirmasens: Betrunkener beschädigt Fahrzeuge

Pirmasens - Am späten Samstagabend, den 06.10.2018 kam es gegen 22:00 Uhr in der Straße "Im Grundbirngarten" in Pirmasens zu mehreren Sachbeschädigungen an verschiedenen Fahrzeugen. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass ein 39-Jähriger Pirmasenser, welcher mit 1,8 Promille unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, insgesamt zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte. Teilweise mit aus dem Fenster geworfenen Gegenständen, die auf den Fahrzeugen landeten. Der 39-Jährige musste die Beamten anschließend mit auf die Dienststelle begleiten. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Auf den 39-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung zu.

