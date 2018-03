Polizeidirektion Pirmasens / Pirmasenser Kripo klärt ...

Pirmasenser Kripo klärt Schützenhaus-Brand in Rodalben

Pirmasens - Eine gute Woche dauerte es bis der Brand des Schützenhauses in Rodalben geklärt werden konnte. Ein 17-Jähriger aus Rodalben, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat, wird verdächtigt den Brand am 13.03.2018 gelegt zu haben. Der, der Polizei wegen Diebstählen und Sachbeschädigungen nicht ganz unbekannte junge Mann wurde am 21.03.2018 in Rodalben von einer Polizeistreife zufällig angetroffen und vorläufig festgenommen. Anschließend wurde er vom Sachgebiet Jugend zu einer Sachbeschädigung im Parkhaus unter dem Exerzierplatz und zu einem Fahrzeugbrand in der Hügelstraße vernommen. Anschließend wurde die Vernehmung durch die Kriminalpolizei fortgeführt, weil Verdachtsmomente für den Brand am Schützenhaus Rodalben bestanden. Letztlich wurden alle Straftaten von dem 17-Jährigen zugegeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken wurde nun der junge Mann am Donnerstag dem Ermitt-lungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

