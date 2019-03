Polizeidirektion Pirmasens / PKW beschädigt

PKW beschädigt

Pirmasens - Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am 22.03.2019 zwischen 06:50 Uhr und 16:00 Uhr in der Klosterstraße zur Beschädigung eines schwarzen PKW Mercedes. An diesem wurde durch einen unbekannten Täter die hintere rechte Tür sowie der Kotflügel hinten rechts vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca.1300 Euro. Hinweise an die Polizei Pirmasens unter der Tel. 06332/5200.

