Polizeidirektion Pirmasens / Pkw überschlagen:

Pkw überschlagen:

Pirmasens - Mittwoch 24.11.2018, 18.00 h.

Eine 20jährige Suzuki-Fahrerin wollte mit ihrem Auto die B 270 in Richtung Biebermühle fahren. Im Kurvenbereich kam sie aufgrund der zu hoch gewählten Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Ihr Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb am Hang quer zur Fahrbahn stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in das Rodalber Krankenhaus gebracht. Ihren Pkw musste sie abschleppen lassen.

