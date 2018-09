Polizeidirektion Pirmasens / Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Pirmasens - Am Mittwochvormittag kontrollierte die Polizei im Stadtgebiet, in der Herzogstraße, die Geschwindigkeit von durchfahrenden Fahrzeugen mit einem sogenannten Lasermessgerät. Im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 11:15 Uhr wurden 150 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt war das Verkehrsaufkommen hoch. 32 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde mit 57 km/h gemessen. Hinzu kamen aber auch noch 8 Autofahrer, die nicht den Gurt angelegt hatten. In mehreren Fällen wurden Mängelberichte ausgestellt, weil die Frist für eine Hauptuntersuchung des Pkw überschritten war.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.