Polizeidirektion Pirmasens / Polizei sucht Fahrerin eines ...

Polizei sucht Fahrerin eines silberfarbenen Pkw

Pirmasens - Am 12.03.2019, gegen 01:15, führte die Polizei an der Priesterwiese eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei fiel ein weiterer silberfarbener Pkw auf. Als dieser ebenfalls kontrolliert werden sollte, flüchtete der Pkw über mehrere Straßen in Richtung Rheinstraße. Anhaltesignale der Polizei wurden ignoriert. In Höhe der Einmündung Am Erlenteich-Moselstraße geriet der Streifenwagen allerdings ins Schleudern, rammte eine Straßenlaterne am Fahrbahnrand und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen. Der flüchtende silberfarbene Pkw konnte entkommen. Hinter dem Steuer soll eine Frau gesessen haben. Nun sucht die Polizei die Fahrerin. Entsprechende Hinweise erbittet die Polizei, da mehrere Personen den Unfall und das flüchtende Fahrzeug beobachtet haben sollen.

