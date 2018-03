Polizeidirektion Pirmasens / Pressebericht der ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 14.03.2018

Zweibrücken - Zweibrücken - Taschendiebstahl

Opfer eines Taschendiebstahls wurde am 12.03.2018 zwischen 15.15 Uhr und 15.40 Uhr eine Frau, die in einem Discounter im Etzelweg einkaufen war. Einem unbekannten Täter war es unbemerkt gelungen, den Reißverschluss an der Umhängetasche der Frau zu öffnen und deren Geldbörse zu stehlen. Der Schaden (Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich und diverse persönliche Dokumente) beträgt ca. 300 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls.

