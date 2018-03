Polizeidirektion Pirmasens / Pressebericht der ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 31.03.2018

Zweibrücken - Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 31.03.2018

Zweibrücken/Vollstreckung eines Haftbefehls

Am Karfreitag, 30.03.2018, 15.55 Uhr meldet ein 37-jähriger Zweibrücker Bürger, dass vor seiner Wohnungstür in der Schwalbenstraße sein 39-jähriger Bruder stehe und in seine Wohnung eindringen wolle. Vor Ort kann von der Funkstreife festgestellt werden, dass es zwischen den Brüdern lediglich zu einem Wortgefecht gekommen war und aktuell keine Straftat vorlag. Bei der Überprüfung des vermeintlichen Eindringlings konnte festgestellt werden, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Zweibrücken vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er festgenommen und in die JVA Zweibrücken verbracht.

Zweibrücken/Sachbeschädigung eines Fensters

Am frühen Samstagmorgen, 31.03.2018, gegen 00.35 Uhr wurde durch unbekannte Täter eine Fensterscheibe in der Heilbachstraße beschädigt. Die Doppelverglasung des Fensters wurde offensichtlich eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt ca. 500.- Euro. Der oder die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

