Polizeidirektion Pirmasens / Pressebericht der ...

Zweibrücken - Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 01.04.2018

Zweibrücken/Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 31.03.2018, im Zeitraum 10.15 Uhr bis 11.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in der Wilkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, als ein schwarzer Mercedes-Benz mit Anhänger einen neben ihm stehenden blauen PKW BMW 3er beschädigte. Hierbei entstand ein Schaden von 700.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich er Unfallverursacher vom Unfallort. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der den eingesetzten Beamten das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs mitteilte. Ermittlungen an der Halteradresse des Verursachers ergaben, dass das o. a. Gespann für die Beschädigung am BMW in Frage komme dürfte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zweibrücken/Ladendiebstahl im Fashion Outlet Center

Am Samstag, 31.03.2018, um 18.25 Uhr entwendete ein 19-jähriger im Nike-Store ein Paar Turnschuhe im Wert von 89.- Euro. Die Schuhe, die er zuvor aus dem Schuhkarton entnommen und in seinen mitgeführten Rucksack gesteckt hatte, versuchte er durch den Kassenbereich zu schleusen. Hierbei wurde er von den Ladendetektiven angehalten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zweibrücken/Diebstahl einer Geldbörse im Fashion Outlet Center

Am Samstag, 31.03.2018, zwischen 10.20 Uhr und 11.00 Uhr wurde einer 54-jährigen Besucherin des Fashion Outlet Centers, vermutlich im Mango-Store, die Geldbörse entwendet. Diese befand sich in einer am Körper getragenen Tasche. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch Dokumente und EC-Karten. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

Zweibrücken/Diebstahl eines Mofas

In der Nacht von Freitag, 30.03.2018, 19.30 Uhr auf Samstag, 31.03.2018, 07.55 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer offen stehenden Garage in der Stettinstraße ein schwarzes Mofa der Marke Benelli im Wert von 1000.- Euro. Um das Fahrzeug bewegen zu können, brachen die oder der Täter das Lenkradschloss auf. Im Bereich der Wiesenstraße, in einer Böschung konnte der Roller wieder aufgefunden werden. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

