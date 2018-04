Polizeidirektion Pirmasens / Pressebericht der ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 11.04.2018

Zweibrücken - Zweibrücken - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Am 09.04.2018 zwischen 07.30 Uhr und 07.43 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Opel-Astra, der auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes im Etzelweg in einer Parkbox nahe des Markteingangs abgestellt war. Rechts vom geparkten Fahrzeug war keine Parkmarkierung mehr eingezeichnet. Dennoch beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den geparkten Pkw an dieser Seite und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Unfallzeugen.

Zweibrücken - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Weil er durch zuvor rasante Fahrweise aufgefallen war, wurde am 10.04.2018 gegen 16.10 Uhr ein Rollerfahrer in der Bitscher Straße einer Kontrolle unterzogen. Der jugendliche Fahrer konnte für den offensichtlich technisch veränderten Mofaroller lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorzeigen. Nach Sicherstellung des Rollers wurde dieser bei der Polizeiinspektion Zweibrücken auf dem Rollenprüfstand gemessen und eine Spitzengeschwindigkeit von 89 km/h ermittelt. Damit ist der Roller fahrerlaubnispflichtig. Den Jugendlichen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

