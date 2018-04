Polizeidirektion Pirmasens / Pressebericht der ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 14.04.2018

Zweibrücken - Zweibrücken / Gefahrenstelle im Verkehr

Am Freitag, dem 13.04.wurden um ca. 10:20 Uhr Fahrzeugteile auf der A8 gemeldet. Zwischen den Anschlussstellen Ixheim und Contwig in Fahrtrichtung Pirmasens war an einem Sattelzug ein Reifen geplatzt, der in Fetzen auf der Fahrbahn lag. Die Autobahnmeisterei sicherte den LKW ab und beseitigte die Reifenteile. Bei der Überprüfung des Sattelzugs wurde an der Zugmaschine ein Reifen ohne jegliches Profil festgestellt. Das Fahrzeug wurde unter Begleitung von der Autobahn verbracht und der 50-jährige Fahrer wurde angewiesen, die Reifen zu wechseln. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Zweibrücken / Sachbeschädigung an Fahrzeugen

An einem grauen Audi A4 Avant wurde zwischen dem 12.04.2018, 20:00 Uhr und dem 13.04.2018, 08:30 Uhr ein Reifen platt gestochen. Der PKW war im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz des Rosengartenhotels abgestellt.

Ein weiterer PKW, ein BMW Z3, wurde am 13.04. zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr beschädigt, als er auf dem Parkplatz in der Bitscher Straße, unter der dortigen Autobahnbrücke abgestellt war. Die Heckscheibe des Cabriolet-Verdecks wurde zerschnitten und es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Zweibrücken / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, dem 13.04. ereignete sich um ca. 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Lützelstraße / Kaiserstraße/Gottlieb-Daimler Brücke. Der 50-jährige Fahrer eines Kia wollte von der Lützelstraße nach links auf die Gottlieb-Daimler-Brücke einbiegen und übersah den, aus der Kaiserstraße entgegenkommenden, Ford-Transporter eines 20-jährigen Mannes. Der Kia wurde durch den Aufprall zurückgeschleudert und kollidierte mit einem verkehrsbedingt wartenden Opel Meriva eines 31-jährigen Verkehrsteilnehmers. Der Kia - und der Ford-Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus verbracht, der Fahrer des Opels blieb unverletzt. Der Kia und der Ford wurden abgeschleppt, die Unfallkreuzung gereinigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. EUR 10.000.

Zweibrücken / Verkehrsunfall

Am 13.04.2018 ereignete sich um ca. 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A 8 mit zwei Beteiligten und einem Gesamtschaden von ca. EUR 5500. Der 33-jährige Fahrer eines Mazda 626 befuhr die A8 aus Richtung Pirmasens kommend in Richtung Zweibrücken. In Höhe der Anschlussstelle Contwig geriet sein Fahrzeug vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn außer Kontrolle und kollidierte zunächst mit dem 3-er BMW eines 59-jährigen Mannes, der gerade an der Anschlussstelle auffahren wollte und anschließend mit der dortigen Leitplanke und einem Leitpfosten. Der Mazda war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

