Polizeidirektion Pirmasens / Pressebericht der ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 19.05.2018

Zweibrücken - Contwig / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 18.05.2018, um 13:00 Uhr ereignete sich in der Oberauerbacher Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Der beteiligte 16-jährige Fahrer eines KTM-Leichtkraftrads wurde dabei schwer verletzt, es entstand ein Schaden von ca. EUR 7000. Der genannte Motorradfahrer befuhr mit seinem Kraftrad die bevorrechtigte Oberauerbacher Straße aus Richtung Oberauerbach kommend. Die 58-jährige Fahrerin eines Hyundai i10 bog von der untergeordneten Fröhnstraße nach links in die Oberauerbacher Straße ein und kollidierte dann mit dem Motorradfahrer. Der junge Mann wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Homburg verbracht.

