Polizeidirektion Pirmasens / Pressebericht der ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 21.05.2018

PI Zweibrücken - Kleinsteinhausen - Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Samstag, den 19.05.2018 bis Sonntag, den 20.05.2018, 06:40 Uhr, wurde die PI Zweibrücken über zwei Rapsfelder bei Kleinsteinhausen in Kenntnis gesetzt, auf denen mehrere Schneisen festzustellen waren. Offensichtlich seien diese durch einen PKW verursacht worden. Durch die Streife konnten an der Tatörtlichkeit entsprechende Fahrzeugteile und Spuren festgestellt werden. Dadurch konnten die Beamten im weiteren Verlauf der Ermittlungen einen alkoholisierten Tatverdächtigen ermitteln. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

