Polizeidirektion Pirmasens / Pressebericht der ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 12.09.2018

Zweibrücken - Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Am 11.09.2018 zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde ein grauer Toyota Auris, der in der Güterbahnhofstraße am Anwesen Nr. 8 geparkt war, von einem unbekannten Fahrzeug hinten links beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken entgegen (Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de).

