Polizeidirektion Pirmasens / Pressebericht der ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 24.09.2018

Zweibrücken - Zweibrücken - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 23.09.2018 gegen 10.10 Uhr wurde in der Landauer Straße ein 26-jähriger Pkw-Fahrer einer Routinekontrolle unterzogen. Da sich im Verlauf der Kontrolle anhand des Verhaltens des Mannes Anhaltspunkte dafür ergaben, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen konnte, wurde ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf THC verlief. Dem Mann wurde in den Diensträumen der Polizeiinspektion von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

