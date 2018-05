Polizeidirektion Pirmasens / Pressebericht der PI Zweibrücken ...

Pressebericht der PI Zweibrücken vom 19.05.2018

Zweibrücken - Zweibrücken / Betrunkener auf der Autobahn

Am 18.05.2018 wurde die Polizei um ca. 21:20 Uhr durch mehrere Notrufe über einen Fußgänger auf der Autobahn informiert. Nach Angaben der Mitteiler sei der Mann torkelnd auf der A8 in Höhe der Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte in Fahrtrichtung Saarland am rechten Fahrbahnrand unterwegs. Der 31-jährige Mann wurde angetroffen, ein Alkoholtest ergab über 1,8 Promille. Um eine Gefährdung des Mannes vor Ort auszuschließen, wurde mit zwei Einsatzfahrzeugen die Geschwindigkeit des Fahrverkehrs auf der Autobahn ermäßigt, sodass der Mann gefahrlos mit der Polizei die Autobahn verlassen konnte. Zum Schutz seiner Person wurde der Mann in Gewahrsam genommen und am nächsten Morgen wieder entlassen.

