Polizeidirektion Pirmasens / Pressebericht Nr. 1 der ...

Pressebericht Nr. 1 der Polizeiinspektion Zweibrücken

Zweibrücken - Zweibrücken / Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 31. August bis zum 5. September beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der L 465 ca. 12 Meter rechte Schutzplanken. Die Unfallstelle befindet sich in Fahrtrichtung ZW-Mörsbach gesehen auf dem geraden Teilstück hinter der Einmündung nach HOM-Kirrberg. Der geflüchtete Unfallfahrer dürfte nach Spurenlage von Zweibrücken in Richtung ZW-Mörsbach gefahren sein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

