Polizeidirektion Pirmasens / Pressebericht Nr. 1 der ...

Pressebericht Nr. 1 der Polizeiinspektion Zweibrücken

Zweibrücken - Zweibrücken - Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum vom 17.09.2018, 17.00 Uhr bis zum 18.09.2018, 05.00 Uhr wurden an einem in der Ontariostraße beim Anwesen Nr. 17 geparkten weißen Pkw der Marke Hyundai alle vier Reifen platt gestochen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 / E-Mail pizwibruecken@polizei.rlp.de).

