Polizeidirektion Pirmasens / Pressebericht Nr. 3 der ...

Pressebericht Nr. 3 der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 07.09.2018

Zweibrücken - Zweibrücken / Sachbeschädigung an Pkw

Ein blaues BMW-Cabrio, das am 6. September in der Zeit von 08.15 Uhr und 12.45 Uhr auf dem Parkplatz Amerikastraße 1 an der Hochschule geparkt war, wurde an der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

