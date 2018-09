Polizeidirektion Pirmasens / Pressebericht Nr. 4 der ...

Pressebericht Nr. 4 der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 07.09.2018

Zweibrücken - Zweibrücken/Contwig/Käshofen / falsche Polizeibeamte am Telefon

Am 6. September kam es im Tagesverlauf zu mindestens vier Anrufen unbekannter Personen bei Frauen in Zweibrücken, Contwig und Käshofen. Alle Frauen haben den gleichen Vornamen. Die männlichen Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus warnten vor bevorstehenden Einbrüchen. Um zu verhindern, dass die angeblichen Diebe Beute machen könnten, teilten sie den Angerufenen mit, die Polizei werde bei ihnen vorbeikommen und ihre Wertgegenstände sowie ihr Bargeld in Verwahrung nehmen. Die Angerufenen durchschauten die Absicht und verständigten die richtige Polizei. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Identifizierung von Tatverdächtigen.

