Polizeidirektion Pirmasens / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 18.08.2018

Zweibrücken - Zweibrücken/Totalschaden nach Verkehrsunfall auf der BAB 8

Am frühen Samstagmorgen, 18.08.2018, gegen 00.10 Uhr befuhr ein 53-jähriger PKW-Fahrer die BAB 8-Ausfahrt Zweibrücken Niederauerbach und musste an der Einmündung zur L 471 verkehrsbedingt bremsen. Ein hinter ihm fahrender 40-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den vor ihm abbremsenden PKW auf. Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der andere PKW wurde im Heckbereich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 18.000.- Euro. Verletzt wurde niemand

