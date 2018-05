Polizeidirektion Pirmasens / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 06.05.2018

Zweibrücken - Zweibrücken/Beschädigte Hauseingangstür

Am Samstag, 05.05.2018, in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Hauseingangstür an einem Anwesen in der Lammstraße, indem sie eine Scheibe der Doppelverglasung einschlugen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 150.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) bzw. telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

