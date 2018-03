Polizeidirektion Pirmasens / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 21.03.2018

Zweibrücken - Zweibrücken / Verkehrsunfall

Als gestern gegen 13:45 Uhr eine 19-jährige PKW-Fahrerin von der Gewerbestraße nach links in die Hofenfelsstraße abbog, missachtete sie die Vorfahrt eines dort fahrenden 81-jährigen PKW-Fahrers, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

