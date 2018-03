Polizeidirektion Pirmasens / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 24.03.2018

Zweibrücken - Zweibrücken / Verkehrsunfälle am 23.03.2018

Um ca. 09:00 Uhr kam es in der Landstuhler Straße zu einem Unfall mit einem Gesamtsachschaden von ca. EUR 2500. Der 70-jährige Fahrer eines Citroen Transporters befuhr die genannte Straße in Fahrtrichtung Amerikastraße und streifte dabei einen, am rechten Fahrbahnrand geparkten, grauen Audi.

Um 17:40 Uhr ereignete sich in der Zufahrtstraße des Globus-Baumarktes ein Auffahrunfall. Der offensichtlich ortsunkundige 57-jährige Fahrer eines Ford Focus merkte, dass er sich verfahren hatte, wollte zurücksetzen und übersah dabei den hinter ihm wartenden Ford Tourneo einer 48-jährigen Verkehrsteilnehmerin. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von EUR 1500.

Bei einem "Alleinunfall" auf der L 465 verunfallte um ca. 16:10 Uhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Opel Vectra, als sie von Zweibrücken aus nach Mittelbach unterwegs war. Da sie kurzzeitig durch ihren im Fahrzeug befindlichen Hund abgelenkt war, kam sie nach rechts ab auf den dortigen Grünstreifen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten. Am PKW entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Die Frau selbst blieb zwar offensichtlich unverletzt, wurde aber vorsorglich von den angeforderten Rettungskräften zwecks Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. EUR 2500.

Zweibrücken / Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Am 21.03.2018 wurde zwischen 18:05 Uhr und 18:20 Uhr an einem, in der Rosengartenstraße abgestellten Renault Traffic die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von EUR 500.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0 www.pizweibruecken@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.