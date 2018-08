Polizeidirektion Pirmasens / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 22.08.2018

Polizeiinspektion Zweibrücken - Zweibrücken - Trunkenheit im Verkehr

Am 21.08.2018, gegen 23:07 Uhr, wurde ein Pkw in der Herzogstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem 26-jährigen Fahrer Alkoholeinfluss festgestellt. Die anschließende Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,38 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem hatte die Fahrt die Sicherstellung des Führerscheins und eine Strafanzeige zur Folge.

