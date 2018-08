Polizeidirektion Pirmasens / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 22.08.2018

PI Zweibrücken - Contwig - Reifenstecher unterwegs

In dem Zeitraum vom 18.08.2018, ca. 22:30 Uhr, bis zum 19.08.2018, ca. 08:00 Uhr, stachen Unbekannte in der Schubertstraße, in Höhe des Anwesens Hausnummer 30 in Contwig, zwei Reifen eines Opel Astra platt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

