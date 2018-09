Polizeidirektion Pirmasens / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 15.09.2018

PI Zweibrücken - Am Freitag, den 14.09.2018 kam es gegen 12.00 Uhr in der Missouristraße 8 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei habe vermutlich ein Packetzustelldienst während des Rangiervorgangs in der Einfahrt des Geschädigten, Teile des dort gelagerten noch nicht aufgebauten Gartenhauses beschädigt. Im Anschluss habe sich der Verkehrsunfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

