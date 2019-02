Polizeidirektion Pirmasens / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 24.02.2019

Polizeiinspektion Zweibrücken - Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Am 23.02.2019 gegen 23:10 Uhr wurde der Polizei ein beschädigtes Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel am Kreisverkehr in der Europaallee/L480 gemeldet. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile eines Mercedes Benz aufgefunden werden. Vermutlich befuhr ein solches Fahrzeug die L480 von dem Kreisverkehr Londoner Bogen kommend in Fahrtrichtung Zweibrücken und kollidierte mit dem Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Schild entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

