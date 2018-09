Polizeidirektion Pirmasens / randalierender Gast

randalierender Gast

Pirmasens - Aus nicht bekannten Gründen randalierte am frühen Dienstagabend ein Gast eines Cafés in der Landauer Straße im Gastraum. Sein Benehmen führte dazu, dass er aus dem Lokal verwiesen wurde. Dies machte den Mann aber noch aggressiver und er schlug von der Straße aus mehrere Fensterscheiben des Lokals ein. Hierbei verletzte er sich aber schwer am Kopf und seinen Armen. Auch der Betreiber des Lokals verletzte sich beim Versuch den Randalierer von seinem Tun abzuhalten. Schließlich konnte die Polizei den zwischenzeitlich geflüchteten Mann zu Hause antreffen. Von dort wurde er mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Auch der Gastwirt musste seine Verletzungen dort behandeln lassen.

