Polizeidirektion Pirmasens / Rieschweiler-Mühlbach, ...

Rieschweiler-Mühlbach, Reifenstecher in der Hauptstraße

Rieschweiler-Mühlbach - Am späten Sonntagabend wurden in Rieschweiler-Mühlbach in der Hauptstraße an einem Pkw alle 4 Reifen zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 500.- Euro. Zeugen die hier etwas beobachtet haben mögen sich bitte mit der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 in Verbindung setzen.

