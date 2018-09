Polizeidirektion Pirmasens / Rückwärtsfahrender Lieferwagen ...

Rückwärtsfahrender Lieferwagen verletzt Fußgänger

Pirmasens - Ein Lieferwagen verletzte beim Rückwärtsfahren in eine Einfahrt am Montagvormittag im Berliner Ring einen 92-jährigen Senior. Der Fahrer des Sprinters übersah den Fußgänger, der wohl im toten Winkel des Fahrzeugs, außerhalb des Sehfeldes, stand. Beim Anstoß durch den Lieferwagen stürzte der Senior und verletzte sich hierbei am Kopf. Der Mann wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

