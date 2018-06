Polizeidirektion Pirmasens / Sachbeschädigung

Sachbeschädigung

Pirmasens - Roller gegen Auto gestoßen/Pirmasens Am Samstag den 02.06.2018 zwischen 13.00 Uhr - 15.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Täter in der Georgia Avenue einen geparkten Motorroller um. Dieser fiel gegen einen geparkten silberfarbenen VW-Touran. Hierbei entstand am Roller ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro, am Touran von ca. 800 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Pirmasens, 06331/520-0.

