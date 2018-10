Polizeidirektion Pirmasens / Sachbeschädigung

Sachbeschädigung

Zweibrücken - In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten unbekannte Täter in der Landauer Straße das Oberlicht einer Arztpraxis, indem sie die Scheibe einschlugen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 250 Euro. Wer kann Hinweise zum Tathergang machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0 pizweibruecken@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.