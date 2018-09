Polizeidirektion Pirmasens / Sachbeschädigung an Fahrzeug

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Pirmasens - Am Samstag, 15.09.2018, 21:30 Uhr bis Sonntag, 16.09.2018, 00:30 Uhr ereignete sich in der Exerzierplatzstraße, Pirmasens eine Sachbeschädigung an einem dortigen PKW. Ein 43-jähriger Mann aus Lemberg parkte seinen VW Golf an der genannten Örtlichkeit. Als dieser an seinen PKW zurückkehrte stellte er fest, dass die rechte Fahrzeugseite, sowie die Motorhaube zerkratzt wurde. Zeugen welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de

