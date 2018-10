Polizeidirektion Pirmasens / Sachbeschädigung an Pkw

Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken - Ein schwarzer Audi Avant A4, der auf einem Parkplatz in der Kirchbergstraße in der Nähe des Waldgebiets abgestellt war, wurde am 04.10.2018 zwischen 08.30 Uhr und 09.00 Uhr von einem unbekannten Täter beschädigt. Dieser stach mit einem spitzen Gegenstand zwei Reifen des Fahrzeugs platt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.