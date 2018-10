Polizeidirektion Pirmasens / Sachbeschädigung an Pkw

Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken - Am Montag, zwischen 09.00 und 17.00 Uhr, wurde ein Pkw Ford Focus in der Rosengartenstraße zerkratzt. Das Fahrzeug wurde mittels eines spitzen Gegenstands rundherum beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro beziffert. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Bitte unter der Rufnummer 06332/9760 oder per Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) bei der Polizei melden.

