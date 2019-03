Polizeidirektion Pirmasens / Sachbeschädigung an Pkw

Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken - Am 24.03.2019 zwischen 13:05 Uhr und 13:17 Uhr wurde an einem grauen Mazda-Van mit KL-Kennzeichen, der auf einem Parkplatz in der Hofenfelsstraße in Höhe des Anwesens Nr. 120 geparkt war, von einer unbekannten Person die Heckscheibe eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung.

