Polizeidirektion Pirmasens / Sachbeschädigung an Pkw

Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken - Im Zeitraum vom 24.03.2019, 18:00 Uhr und 25.03.2019, 06:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter an einem weißen Alfa Romeo Mito die Windschutzscheibe, die Heckscheibe und die Scheibe der Fahrertür ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Der Pkw war in der Wolfslochstraße vor dem Anwesen Nr. 80 geparkt. Die Tat dürfte sich in der Nacht gegen 01:20 Uhr ereignet haben, wie laute Geräusche, die von einem Anwohner wahrgenommen wurden, vermuten lassen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung.

