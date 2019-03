Polizeidirektion Pirmasens / Sachbeschädigung an PKW

Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens - Am 27.03.2019 zwischen 08:15 Uhr und 17:10 Uhr wurde in der Löwenbrunnenstraße ein PKW Opel Corsa beschädigt. Durch im Tatzeitraum abgestellten Sperrmüll zwischen dem Corsa und der Hauswand eines Anwesens wurde die Beifahrertür des Opel Corsa beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise an die Polizei Pirmasens unter der Tel. 06331/5200.

