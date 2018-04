Polizeidirektion Pirmasens / Sachbeschädigung - Stadt Pirmasens

Sachbeschädigung - Stadt Pirmasens

Pirmasens - Freitagnacht kommt es in der Kirchbergstraße in Pirmasens zu einer Sachbeschädigung der besonderen Art. Das sternförmig gesplitterte Schadensbild an der Glasscheibe eines Wohnanwesens lässt vermuten, dass bislang unbekannte Täter mit einer Luftdruckwaffe auf das Fenster geschossen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.