Polizeidirektion Pirmasens / Sprinter fährt gegen Baum:

Sprinter fährt gegen Baum:

Schweix - Mittwoch 24.10.2018, 14.50 h.

Am Nachmittag wollte der 20jährige Fahrer eines VW-Kastenwagens, von Schweix kommend, bergab fahren. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde er verletzt und kam mit dem Rettungsdienst nach Pirmasens in das Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Durch einen Abschleppdienst wurde es geborgen. Bei der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss gefahren war. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

