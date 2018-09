Polizeidirektion Pirmasens / Streit unter Frauen

Streit unter Frauen

Rodalben - In der Nacht zum Samstag, gegen 01:11 Uhr, gerieten zwei Frauen, vor einer Kneipe in der Straße Am Spiegelbrunnen, zunächst in einen verbalen Streit. In Folge des Streites riss die 43 Jährige Beschuldigte der 21 Jährigen Geschädigten ein großes Büschel Haare aus. Danach informierte die Geschädigte die Polizei, welche die Strafanzeige aufnahm und die Gemüter vor Ort beruhigte.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.