Polizeidirektion Pirmasens / Stromdiebstahl

Stromdiebstahl

Stadt Pirmasens - In dem Zeitraum von Montag, den 01.01.2018 bis Samstag, den 05.10.2018, 13:45 Uhr ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Mathildenstraße, Pirmasens ein Stromdiebstahl. Der 49-jährige Eigentümer aus Blumberg (Baden-Württemberg) des Anwesens stellte fest, dass eine 38-jährige Mieterin aus dem gemeinsam genutzten Waschraum im Keller ein Verlängerungskabel bis in ihre Wohnung verlegt hatte und über dieses unrechtmäßig Strom bezog. Der 38-jährigen Frau war der Strom zuvor wegen nicht beglichener Rechnungen abgestellt worden. Der bisherige Schaden kann derzeit noch nicht genau benannt werden.

