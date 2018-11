Polizeidirektion Pirmasens / Tödlicher Verkehrsunfall

Tödlicher Verkehrsunfall

Pirmasens/Gersbach - Am frühen Montagabend, des 26.11.2018 kam es gegen 18:00 Uhr in der Rotmühlstraße im Ortsteil Gersbach zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Hierbei überquerte eine dunkel gekleidete 81-Jährige Dame zu Fuß die Rotmühlstraße in Gersbach. Ein 56-Jähriger Pirmasenser befuhr mit seinem PKW die Rotmühlstraße, kommend von Windsberg in Richtung Winzeln. Hierbei übersah er die Fußgängerin und erfasste sie mit seinem Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fußgängerin in den Straßengraben geschleudert. Die verletzte Dame wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus verbracht, in dem sie im Verlauf des Abends aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 56-Jährigen Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 0,7 Promille festgestellt werden, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

